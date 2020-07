“Concerti di un'altra estate”: Diodato parte con il tour. Prima tappa in Valle d'Aosta tutto esaurito

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 17:44

È arrivata un’altra estate, e quella diinizia il 4 luglio da Saint-Barthélemy che dà il via a una serie di appuntamenti inediti in alcuni posti straordinari, nel rispetto delle regole attuali.Questi appuntamenti musicali prendono il nome da “Un'altra estate” (Carosello Records) il nuovo singolo di Diodato , tormentone alternativo, scritto durante il lockdown, e tra i brani più suonati in Italia, di cui è disponibile il videoclip (regia di Priscilla Santinelli, una produzione Borotalco Tv) in cui viene raccontata la fine di un tempo sospeso simboleggiato dall’apertura delle pareti di una grande scatola che fanno tornare l’artista a respirare. Sarà l’occasione per tornare a viaggiare insieme alla musica e per goderne in un “qui e ora” universale.a oltre 2 mila metri di altitudine al Musicastelle Outdoor (esauriti i biglietti), il 25/26/27 luglio alla Cavea - Auditorium Parco della Musica, Roma e il 4 agosto un concerto all’alba all’Indiegeno Fest – Teatro di Tindari (esauriti i biglietti), il nuovo live del 5 agosto al Teatro Antico, Taormina (ME), che inaugura la prestigiosa programmazione dell’edizione 2020 della rassegna “Sotto il Vulcano”, e il 15 agosto al Cinzella Festival, Grottaglie (TA).