Concerti annullati, ora il voucher si trasforma in un vero rimborso: le date ammesse

Live Nation Italia, in una nota, afferma di «confermare la possibilità di richiedere, per gli show cancellati, la conversione del voucher in rimborso monetario», in «ottemperanza al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e chiariti i termini della sua applicazione», specificando che «le richieste saranno accettate da parte dei clienti che soddisfano le seguenti caratteristiche: il rimborso è già stato richiesto tramite voucher secondo i termini previsti. il voucher deve essere integro e non parzialmente riutilizzato».



Inoltre «il voucher è stato emesso per uno degli show cancellati, riassunti nella seguente lista: Lana Del Rey - Arena Di Verona: 9 giugno 2020. Camila Cabello - Milano (Mediolanum Forum): 24 giugno 2020. James Blunt - Roma (Palazzo dello Sport): 30 settembre 2020. Lauv - Milano (Fabrique): 16 maggio 2020. Tones & I - Milano (Circolo Magnolia): 25 giugno 2020. Jehnny beth - Milano (Circolo Magnolia): 9 giugno 2020». Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 08:13

