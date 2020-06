Con Matteo Alieno il Twist torna di moda

Niente, il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista Matteo Alieno per Honiro Ent, è disponibile ovunque. Matteo Alieno è l’ultimo esempio di una nuova scena cantautorale romana che, sta prendendo piede con sonorità che riportano al centro la chitarra.

Niente, un Twist sulle note del Rock’n’roll anni ’60 vede Matteo Alieno alla chitarra acustica, a quella elettrica, pad, dobro e alla programmazione. L’arrangiamento del brano vede la firma Alieno.

«Niente - dichiara Matteo Alieno - è un brano che nel momento in cui l’ho scritto già iniziavo a ballare. Mi sono sempre chiesto perché il Twist sulle note del Rock’n’roll anni ’60 non lo ballasse più nessuno, e quindi mosso dall’entusiasmo puro ho scritto questo pezzo, si vede che in quel momento avevo di spensieratezza, ero in fissa con i Beach Boys e non volevo pensare a Niente, volevo togliermi dalla testa i miei impegni. Farlo uscire ora é molto importante per me, perché credo che avere il controllo sul proprio tempo sia l’essenza della libertà, e ora io ne ho bisogno più di prima, forse perché mi sono reso conto di quanto sia importante avere tempo a disposizione. Realizzare l’arrangiamento è stata una goduria, ci siamo divertiti a rendere attuale un genere che io ho sempre amato, il rock’n’roll ».

La Produzione Musicale è di Matteo Alieno e Tony Pujia. Alieno cura chitarra acustica, chitarra elettrica, pad, dobro, programmazione. Gianluca Robustelli le chitarre soliste, chitarre Lead; Andrea Geremia la batteria; Mattia Micalich il basso; Sofia Scotti il Saloon Piano. Online è anche il video di Niente, al link https://www.youtube.com/watch?v=9Mfa7MWU4iY.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Giugno 2020, 20:15

