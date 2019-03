“Complici" di Enrico Nigiotti e Gianna Nannini è disco d'oro

Oggi, lunedì 11 marzo, il singolo “COMPLICI” di Enrico Nigiotti e Gianna Nannini è stato certificato ORO (certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia)! “Complici” è contenuto in “Cenerentola e altre storie…” (Sony Music Italy), l’edizione speciale dell’ultimo album di inediti. Presente nel disco anche “Nonno Hollywood”, brano presentato al Festival di Sanremo 2019 e vincitore del Premio Lunezia per Sanremo.



Al via da aprile il “Cenerentola tour”, il tour teatrale di Enrico Nigiotti.



Queste le date: 3 aprile - Pala Riviera SAN BENEDETTO DEL TRONTO (data zero); 4 aprile - Teatro Duse BOLOGNA; 9 aprile - Teatro Verdi FIRENZE; 10 aprile - Teatro Della Concordia TORINO; 14 aprile - Teatro Politeama Greco LECCE; 15 aprile - Teatro Acacia NAPOLI; 17 aprile - Teatro Toniolo MESTRE (VE); 23 aprile – Teatro Politeama Genovese GENOVA. © RIPRODUZIONE RISERVATA