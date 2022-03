Cominciate le audizioni di Bussola Oggi, cercasi una nuova Mina

"Bussola Oggi" è il nome del nuovo Talent che la “Bussola”, storico locale della Versilia conosciuto in tutta Italia per i numerosi concerti eseguiti dai più grandi artisti del mondo, sta lanciando in questi giorni, dopo mesi di incontri, riunioni e intenso lavoro. Tutto nasce dall'idea del patron Giuliano Angeli, di suo figlio Lorenzo e dall'esperienza del produttore Enzo Longobardi; la finalità del progetto artistico sarà dare visibilità ai nuovi talenti musicali tramite l'eventuale partecipazione in un contesto formato da grandi esperti del settore della musica. I partecipanti potranno inizialmente iscriversi gratuitamente ad una selezione artistica diretta dal Maestro Adriano Pennino, celebre musicista e direttore d'orchestra del Festival di Sanremo e Concerto di Natale in Vaticano.

Il Maestro Pennino sarà il coordinatore di una giuria composta da personaggi famosi del panorama musicale nazionale. Un "muro" di professionisti avrà il compito di scegliere i partecipanti attraverso audizioni e saranno gli stessi professionisti ad assegnare ai partecipanti selezionati, i brani storici che ebbero successo proprio nel locale da dove nacque Mina. Quindi i talenti potranno esibirsi in semifinale proprio sul palco della gloriosa “Bussola”. La squadra che forma il muro è composta da vocal-coach, produttori, organizzatori, cantautori, giornalisti, manager della comunicazione, discografici.

Il team organizzativo, capitanato dal patron Giuliano Angeli nuovo gestore del noto locale e da Enzo Longobardi produttore di Festival e concorsi canori come " Festival show" e " Je so pazzo", si avvale della collaborazione del noto manager della comunicazione Danilo Ciotti, della giornalista produttrice Franca Dini, di Maria Armiento amministratrice e social, Eugenio Baldassarri Hernandez social e del coordinamento di Federica Bassi.

Le audizioni sono iniziate da pochi giorni e le domande di iscrizione sono numerose. Il numero da contattare per regolamento e iscrizioni è 3755278442

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Marzo 2022, 16:06

