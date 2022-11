Coma_Cose: «Siamo in fuga dal mondo che ci ha travolto»

di Rita Vecchio

Sballottati dal loro baricentro, ovattati dal successo travolgente di un Sanremo che nel 2021 li ha resi popolari, i Coma_Cose ritrovano in “Un meraviglioso modo di salvarsi” creatività e libertà. L’album, pubblicato oggi e prodotto insieme a Mamakass, diventa così un vaso di Pandora in cui sono raccolti 14 brani nati o scelti dopo uno stop da tutto e da tutti, da cui il duo formato da Fausto Lama e California (pseudonimo di Francesca Mesiano), coppia anche nella vita, esce consapevolmente rafforzato. Le parole come resistenza, libertà e ribellione fanno da scudo all’essere un po’ naïf, che per i Coma_cose non è semplice snobismo.

Un meraviglioso modo di salvarsi: ma da chi e da cosa?

C. «Da noi, dalla società, dalla vita di tutti i giorni, dalla musica che non ci piace. Dopo l’esperienza del Festival siamo stati travolti in un mondo che non ci apparteneva, che era quello televisivo, lontani dal nostro punto di partenza. Abbiamo deciso di ritrovarci, allontanandoci. Anche da noi stessi come coppia. È nato questo disco, più ampio rispetto ai nostri standard».

Parlate di ribellione, ma qual è stato per voi l’atto di ribellione più grande?

F. «Forse proprio Sanremo. C’era scetticismo su “Fiamme negli occhi” (ci consigliavano di portare in gara un altro brano), abbiamo insistito e abbiamo avuto ragione. Su quel palco siamo stati veri, e vincere con uno sguardo ha significato essere consapevoli di una forza comunicativa che è la più grande vittoria per chi fa questo lavoro».

Sanremo vi ha spostato dal baricentro, ma vi ha avvicinato al grande pubblico.



Dallo skit recitato parte un disco «libero e ribelle», matrioska di 14 tracce dalla narrativa sonora che abbraccia ballad, rap e psichedelica anni 70. L’anticipo alla pubblicazione di “Un meraviglioso modo di salvarsi”, il duo Coma_Cose lo aveva dato con “Chiamami”. Il cantautorato abbraccia la new wave declinandola al pop, a ritmi rappati e sincopati. La voce di California dà limpidezza, quella di Fausto si diverte spaziando sulle reminiscenze della sua formazione. Gli accenni alle bombe e al muro di Berlino, l’esistenzialismo e la loro storia personale. Escono dalla comfort zone. Ed ecco, tra le altre tracce, “Odio i motori”, «suite in tre atti» e “La resistenza” (il loro prossimo singolo).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 06:00

