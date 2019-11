Rai radio2: diretta esclusiva del prossimo concerto “Green” dei Coldplay alla bbc di Londra

Martedì 26 Novembre 2019, 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledi 27 novembre, alle ore 21,, in una esclusiva per l’italia,“EVERYDAY LIFE”, un evento unico che si terrà nei Maida Vale Studios della BBC di Londra. Si tratterà di una puntata speciale di, condotta da, un’occasione unica per tutto il pubblico italiano, che entra a far parte di un originale percorso di lancio del nuovo progetto musicale della band, sempre più green e eco-sostenibile, quindi anche totalmente in linea con il più recente core diIn questo album, iuniscono le culture orientali ed occidentali e si mostrano attenti anche ai problemi della povertà del mondo, dei diritti umani e delle discriminazioni sociali e religiose. Tante le curiosità: parti di documentari, canzoni di cantanti pakistani, la partecipazione nel coro dei bambini di una onlus in Sud Africa a cui andranno i ricavi del pezzo, commenti di incontri di boxe arricchiscono questo viaggio musicale. Anche l’Italia è presente nell’album: alcune delle canzoni sono state registrate in Toscana.Non poteva che essere Back2Back – il programma dal suono moderno e ricco di tutte le novità musicali più di tendenza ma allo stesso tempo ricercate - a collegarsi in diretta, per Rai Radio2, con Londra. Back2Back è in onda dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22.30, in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2 e sulla app RaiPlay Radio.