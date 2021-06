Coldplay, il concerto a New York in occasione delle riaperture: migliaia di fan in estasi

Coldplay, grande ritorno a New York. La band britannica, con le nuove riaperture nella Grande Mela, è tornata ad esibirsi e lo ha fatto davanti a migliaia di fan in estasi, molti dei quali senza mascherina.

Un grandissimo risultato, che non sarebbe stato possibile senza una campagna vaccinale di massa. Nello stato di New York, infatti, oltre il 70% degli adulti ha ricevuto almeno una dose ed il 52% ha completato il ciclo vaccinale. Per chi ha ricevuto anche il richiamo è possibile non indossare la mascherina ed è così che New York è passata dall'essere la 'zona rossa' degli Stati Uniti durante la prima ondata allo Stato con il più basso tasso di positività.

Il ritorno alla vita per tanti newyorchesi è coinciso con la straordinaria esibizione dei Coldplay, davanti a ottomila spettatori. «Una notte magica, mentre ci prepariamo per i festeggiamenti del 4 luglio con il concerto di Macy's e NBC. Vi amiamo», scrive la band britannica su Instagram dopo il concerto gratuito a Long Island.

