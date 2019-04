Coez al primo posto delle classifiche Fimi: “È sempre bello” è album e singolo più venduto

Coez domina le classifiche di vendita della Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana):

È sempre bello

e l'omonimo singolo sono il disco e il brano più acquistati in Italia nell'ultima settimana.

Coez e il nuovo disco “È sempre bello”: «La mia vita più serena, lontana dall'odio dei social»​

degli album più venduti della settimana che comprende cd, download e streaming, insieme al singolo “È sempre bello” che conquista contemporaneamente il primo posto della classifica dei singoli più venduti (download e streaming)., e arriva dopo il successo del singolo omonimo, che fin da subito si è imposto ai primi posti delle charts di streaming e di vendita, rimanendo stabile da due mesi e mezzo in Top 10 delle classifiche con oltre 30 milioni di streaming. Uno dei brani più shazammati degli ultimi mesi e il cui videoclip ha superato 17 milioni di views.Con “È sempre bello” inizia anche una nuova avventura dal vivo per Coez: il 28 e il 29 maggio arriva con due anteprime live “Roma, è sempre bello” al Palazzo dello Sport di Roma. I due show, che anticipano il tour autunnale, sono prodotti da Vivo Concerti e arrivano dopo il “Faccio un casino tour”, con cui Coez ha registrato ben 180 mila presenze e ha infranto il record per un artista italiano al Rock In Roma, con circa 33 mila biglietti venduti. Le prevendite per i due appuntamenti del live “Roma, è sempre bello”, sono disponibili sul sito www.esemprebello.com e nei punti vendita autorizzati.