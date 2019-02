Coez raddoppia a Roma, il 29 maggio la nuova data del concerto

o è stato presentato in anteprima la sera del 10 gennaio a Milano e Roma con una proiezione del videoclip sulle mura di un edificio storico alle Colonne di San Lorenzo e sulla facciata del MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo), alla presenza di centinaia di persone. È uno slogan emotivo, romantico e altrettanto disilluso. Scritto da Coez e prodotto da Niccolò Contessa, il beat della traccia conquista già dal primo ascolto: ci si sente compresi, al sicuro, come se d’improvviso ci si concedesse il lusso di accettare le proprie debolezze. È sempre bello accogliere un pensiero diverso dal nostro, la novità che ci fa paura, una sorpresa che non sappiamo come prendere, imparare a guardare con occhi diversi. C’è l’hip-hop, un ritornello sfacciatamente pop, l’inconfondibile voce di Coez, autoriale e profondamente sentimentale, e una base scarna, intima, proprio “come quando piove e io mi scordo l’ombrello”. Il videoclip di È sempre bello è stato realizzato e girato dagli YouNuts in Inghilterra a Brighton ed è un racconto per immagini della canzone. Tutto si svolge alla luce dei colori tenui del freddo del nord, ed è quasi un piccolo cortometraggio musicale dall’atmosfera sospesa tra romanticismo e disincanto, che fa da visual-track a frasi diventate in pochi giorni nuovi mantra in pieno stile Coez.

“Roma, è sempre bello” in programma il 29 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, saranno disponibili dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 1 febbraio, sul sitoe nei punti vendita autorizzati dalle ore 10.00 di lunedì 4 febbraio. Le prevendite per la data del 28 maggio sono disponibili sul sito e nei punti vendita autorizzati.