Coez, dopo il soldout Milano raddoppia con una nuova data di È sempre bello in tour

Dopo le tre anteprime al Palazzo dello Sport di Roma il 28 maggio (SOLD OUT), 29 maggio e 31 maggio, Coez registra un altro successo: è sold out infatti la data di Milano del È sempre bello in tour, prevista per il prossimo 27 ottobre al Mediolanum Forum. Ma non è tutto: vista la grandissima richiesta, il cantautore romano salirà nuovamente sul palco del Forum per una nuova, imperdibile data, il 26 novembre.



Coez è pronto quindi a ripartire con È sempre bello in tour, il progetto live prodotto da Vivo Concerti, che tornerà il 29 settembre su uno dei palchi culto della musica italiana, quello dell’Arena di Verona, e proseguirà in autunno nei palazzetti più importanti d’Italia, passando per Torino, Ancona, Milano, Livorno, Firenze, Bologna, Acireale, Napoli, Bari.





È sempre bello in tour segue il successo del nuovo disco È sempre bello, uscito il 29 marzo per Carosello Records, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana che comprende cd, download e streaming, e nella top 3 dei vinili più venduti, insieme al singolo omonimo che l’ha anticipato, certificato Doppio Platino. Il nuovo singolo, “Domenica”,tra i brani più trasmessi dalle radio, è stato certificato Disco di Platino.





È sempre bello è il quinto disco solista di Coez ed è composto da 10 tracce potenti che segnano la crescita di uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale italiano, entrato a pieno titolo nella storia dello streaming e della discografia, che con i suoi claim e la sua scrittura ha dato il via in Italia a un genere crossover tra rap e pop con cui ha dominato le classifiche, collezionando 20 dischi di platino e diventando portavoce della sua generazione e simbolo del nuovo cantautorato italiano. Mercoledì 17 Luglio 2019, 15:22

