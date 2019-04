Coez: «La mia Domenica era sacra, ora non più»

MILANO - Da un video all’altro. Da È sempre bello a Domenica, il nuovo singolo. Con Coez si viaggia sempre, si parla di tutto, si scopre che «è uno dei pochi pezzi nati molto prima che cominciassi a lavorare l’album. Stavo ascoltando T’immagini di Vasco Rossi e sono andato a casa e il pezzo era già finito. Ho dovuto metterci solo le parole. Non è una canzone d’amore ma più di fuga».

Un sound che l’ha riportata agli anni 80.

«Ricordo quando da piccolo mi affacciavo alla finestra e per strada non c’era nessuno, la celebrazione della domenica era sacra, intoccabile».

Oggi come è la sua domenica?

«Non la sento più quella domenica lì, non esiste più».

Anche in nuovo video non mancherà il mare...

«Sembra il disco di un meteoropatico. Forse perché l’ho scritto in giro: in macchina, durante il tour, nelle stanze d’albergo. In quel modo anche il clima ha influito sull’album».

Come si sente a festeggiare dieci anni di carriera?

«Mi sento giusto. Quando ero giovane avevo la foga di voler arrivare, poi col passare del tempo ho scoperto che fossero arrivate prima certe cose forse, oltre a non essere pronto, non le avrei nemmeno gestite allo stesso modo».

Quanto è cambiato musicalmente?

«Penso di aver fatto tanti cambiamenti, di avere tanto sfaccettature. Questo disco è un sunto di tutto quello che ho fatto con qualcosa che spinge in avanti, sul pop, come Domenica».

Cosa è sempre bello per Coez?

«È sempre bello in realtà non vuol dire che la vita è rosa e fiori. Vuol dire che bisogna trovare il bello nelle cose più semplici. Non per forza il bello è quello che ci viene propinato. Bisogna tornare a capire che il bello è nel quotidiano. Il mio è sempre un po’ malinconico».

Per la prima volta sarà nei palazzetti...

«È uno stimolo anche per tutta la gente che lavora da sempre con me, siamo cresciuti insieme. È un traguardo, non l’ultimo». © RIPRODUZIONE RISERVATA