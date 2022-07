Clementino fermato dalla polizia a Ischia, ritirata la patente: cos'è accaduto al rapper

Il rapper Clementino si è visto ritirare la patente di guida dopo una disavventura risalente a martedì sera. È accaduto a Ischia, dove l'artista napoletano si trovava ospite di una manifestazione cinematografica: dopo essersi esibito in un noto locale del centro dell'isola verde, Clementino si è messo alla guida di un monovolume da noleggio con conducente (Ncc) di una ditta di autotrasporti isolana per tornare in albergo con alcuni amici.

Per strada però è stato fermato dagli agenti della polizia impegnati nei servizi di controllo sulla sicurezza stradale; Clementino ha mostrato la sua patente di guida, che però non era valida per condurre veicoli Ncc. Constatata l'infrazione gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente di Clementino che è stato riaccompagnato in hotel da un taxi.

