Claudio Baglioni, il tour fa tappa a Firenze: la scaletta della serata

Dopo aver conquistato l’Arena di Verona. Un tour lungo 50 anni che toccherà Milano, Roma, Perugia, Bari, Acireale, Eboli. Tutte date sold out. Dopo le note strimpellate di Signora Lia, il suo primo grande successo, ecco che appare al Nelson Mandela scaldando il pubblico con. Poi uno dopo l’altro tutti i brani che l’hanno consacrato big negli anni ‘70. Da Porta Portese a Quanto ti voglio, da Con tutto l’amore che posso ad Amore Bello. E ancora W L’Inghilterra, E tu, Poster, Sabato Pomeriggio. E poi eccoli gli anni ‘80. Strada facendo, Avrai, Mille giorni di te e di me. Fino alla spettacolare Le Vie dei Colori. A chiudere i brani più recenti come Con Voi. Con il pubblico impazzito che canta, balla e partecipa scatenato. E sono solo i primi 50 anni...