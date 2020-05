Claudio Baglioni, rinviati a giugno 2021 i concerti alle Terme di Caracalla a causa del coronavirus

Rock in Roma annullato per Covid: salta anche il concerto di Vasco al Circo Massimo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 15:47

I concerti si terranno da venerdì 4 a venerdì 18 giugno 2021.Sarà la prima volta in assoluto che la stagione estiva dell'Opera di Roma alle Terme di Caracalla ospiterà dodici serate consecutive dello stesso artista. Un concerto di pop-rock sinfonico, che spazia dalle sonorità della grande orchestra classica con coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne. Un insieme, a volte sperimentale, che fonde i molteplici linguaggi musicali alla cui base ci sono 12 note: i 12 mattoncini con i quali riedificare, in un luogo simbolo di bellezza e arte millenaria, una casa virtuale di musica e parole.Queste le date di "DODICI NOTE", prodotte e organizzate da Friends & Partners e in collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma per le date alle Terme di Caracalla:4 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 6 giugno 2020)5 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 7 giugno 2020)6 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 8 giugno 2020)8 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 9 giugno 2020)9 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 10 giugno 2020)10 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 11 giugno 2020)12 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 13 giugno 2020)13 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 14 giugno 2020)14 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 15 giugno 2020)15 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 16 giugno 2020)17 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 17 giugno 2020)18 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 18 giugno 2020)I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/. È possibile, inoltre, modificare il nominativo sul biglietto in proprio possesso, seguendo la procedura di cambio nominativo disponibile all'interno dell'area MyTicketOne sul sito www.ticketone.it.Claudio Baglioni avrebbe portato "Dodici note" altri due teatri luoghi d'arte unici al mondo: il Teatro Greco di Siracusa e l'Arena . Anche questi show sono rinviati al 2021 e le nuove date verranno comunicate entro il 31 luglio 2020. 50 anni vissuti in musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono i numeri essenziali di una carriera unica e irripetibile: quella di Claudio, musicista, autore, interprete, che, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l'altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d'autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live – il primo a inaugurare la stagione dei grandi raduni negli stadi e ancora il primo, nel 1991, a "far scomparire il palco" e portare la scena al centro delle Arene più importanti e prestigiose d'Italia – in ambito musicale, sociale e televisivo.