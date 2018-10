Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sarà un concerto speciale, qualcosa che ho pensato per tanto tempo», spiegava Claudio Baglioni a poche ore dalla prima di Verona qualche settimana fa.Prima in versione deluxe, con un tutto esaurito all'Arena e una diretta televisiva che anticipavano lo spettacolo per i suoi cinquant'anni di carriera. Adesso che il tour arriva anche a Milano, tre date al Forum di Assago da stasera a sabato (due già esaurite e qualche biglietto ancora in vendita per il terzo spettacolo, motivo per cui è stata prenotata anche una quarta data per il 12 aprile 2019) la musica suona dal vivo anche per i fan milanesi.Promette uno «spettacolo totalizzante, qualcosa che ho sognato sin da bambino: creare un concerto che fosse totalizzante per l'energia e l'insieme. Non solo musica, ma anche coreografie, danza, teatro». Non a caso il tour si intitola Al Centro (che è il titolo anche di un'antologia discografica uscita in contemporanea alla tournée). Al centro di tutto innanzitutto la sua carriera, attraverso i brani più famosi. Classici della canzone italiana: da Strada facendo ad Avrai, da E tu, a W l'Inghilterra, da E tu come stai? a Sabato pomeriggio, da Uomini persi a Io me ne andrei. Un percorso, «un cammino filologico e cronologico», come dice lui, dagli esordi sino ai brani più recenti.E poi coreografie e spettacolo, appunto: con ballerini, cambi d'abito, balli, trovate sceniche. Quasi tre ore di concerto. «Cinquant'anni di carriera sono cinquant'anni di vita. Me li immagino come un grande coro, come se avessi formato un grandissimo coro di voci. Sono nato in periferia e per me essere al centro è sempre stato un sogno. Se è diventato realtà lo devo a queste canzoni e al mio pubblico, a cui dedico sempre i concerti di questo tour».