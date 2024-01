Claudio Baglioni, il congedo commosso: «Chiamo il giro d'onore e chiudo la carriera entro il 2026. Voglio salutare da suonatore e non da suonato, dopo mille giorni di musica»

di Rita Vecchio

Dentro c’è una voce che gli chiede continuamente se è davvero convinto, ma per Claudio Baglioni è arrivato il momento del mettere un punto. Saranno «mille giorni» che disegneranno e chiuderanno il «giro della vittoria» e il «giro d’onore», dopo 60 anni di musica. Un annuncio commosso e con la voce tremante, il ritiro è quello dei pugili, «che salutano quando sono ancora in forze».

Baglioni annuncia che vuole finire la sua lunga carriera

Per comunicarlo, Baglioni invita i giornalisti ad Assago Forum, prima dell’esordio della prima data milanese di “aTUTTOCUORE tour” (20, 21 e 22 gennaio e 5 e 6 febbraio), live che avrà il suo gran finale a Roma il 26 febbraio al Palazzo dello Sport. Nel mezzo, il concerto del 14 febbraio trasmesso su Rai1. «Voglio chiudere da suonatore e non da suonato. Così chiamo il mio giro d'onore. Vorrei cantare e suonare ancora per mille giorni e concedermi, senza affanni e rallentando, un ultimo grande applauso in mezzo alle tante persone che mi hanno seguito. Chiuderò entro il 2026, con una serie di progetti. Tutti ultimi giri». Un congedo definitivo «con i sottotitoli» dello spazio-tempo di un «artista, di un artigiano, di un artefice e di maestro del proprio pubblico» che si prepara «al canto alla rovescia (e non un conto alla rovescia) dell’addio alle scene».

Sono passati 60 anni dal primo concerto sul piccolo palco di Centocelle. «Di primati ne ho raggiunti tanti. Prima non ci facevo caso. Facevo lo snob o il finto modesto», ma ci sono stati 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo in 12 album registrati dal vivo e 17 in studio, tra i quali “La vita è adesso”, con 4 milioni e mezzo di copie vendute, «il disco più venduto di sempre del mercato italiano». Ed è Sony Music che contestualmente annuncia l’acquisto dell’intero catalogo. La vita è adesso, appunto, «anche se ho pensato al dopo e al prima». Sessant’anni di curve alte e basse, di «successi grandi e di successi minori», ma «dalle arrighe si scende sempre quando si è vincenti». Sessant'anni in corsa. «Un lavoro non usurante - sottolinea - dire che ho fatto un lavoro pesante sarebbe un’offesa. Rispetto agli stipendi italiani io non mi posso proprio lamentare».

L'emozione di Claudio Baglioni

Un saluto alla vecchia maniera, come un uomo di altri tempi, ci verrebbe da scrivere. «Temo l'effetto delusione, temo di diventare una macchietta pur di mantenere l'immagine da semi-dio. Non ci sarebbe nulla di presuntuoso, ma io a quello non voglio arrivare.

Mille giorni, quindi. All'orizzonte la previsione è un insieme di progetti, vari e con qualche «exploit». Su Sanremo non si pronuncia molto («Sono stato "colpevole e factotum", "dittatore" e "dirottatore artistico". E' nato nel 1951, quando sono nato io. Temo che mi sopravviverà»). Ci sarà un disco, ma non ci saranno canzoni nuove. «Non rinnego la forma della canzone, noi cantautori facciamo arte tascabile. Per me è già il finale. Al mio pubblico, che è un pubblico di buon gusto (ride, ndr), dico: «Vi poteva andare meglio. Ma poteva andare anche molto, ma molto peggio». L'applauso gli è dovuto. La standing pure. «Anche quando le luci saranno spente».

I biglietti per la nuova data nella Capitale saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 10.00 di lunedì 22 gennaio. Dalle ore 10.00 di martedì 23 gennaio, invece, saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).

Queste le prossima date di "aTUTTOCUORE" prodotte e organizzate da Friends & Partners:

18/01/2024 – Vitrifrigo Arena di PESARO

20/01/2024 – Forum di MILANO

21/01/2024 – Forum di MILANO

22/01/2024 – Forum di MILANO

25/01/2024 – InAlpi Arena di TORINO

26/01/2024 – InAlpi Arena di TORINO

27/01/2024 – InAlpi Arena di TORINO

29/01/2024 – Arena Spettacoli Fiera di PADOVA

30/01/2024 – Arena Spettacoli Fiera di PADOVA

02/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

03/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

05/02/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

06/02/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

08/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

09/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

10/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

13/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

14/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

15/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

17/02/2024 – Modigliani Forum di LIVORNO

22/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

23/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

24/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

25/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

26/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA – NUOVA DATA

