di Ida Di Grazia

continua a ingolosire i propri fan anche sui social. Non sono sarà nuovamente al timone del prossimo, ma tra pochissimi giorni tornerà live con il tourSi parte ilcon uno show rivoluzionario all'e su Twitter e Facebook il "dittatore artico", come ama farsi chiamare, ha pubblicato una clip di "work in progress". Un dietro le quinte in cui si intravede anche il regista e il suo storico amicoPer la prima volta nella storia all'anfiteatro veronese, il cantautore romano celebrerà imettendo il palco al centro e tutti i posti intorno.Ma le sorprese non terminano qui, poco dopo il festival Bagioli pubblicherà anche un disco - in uscita il 23 febbraio - che riprende il nome del tour . Si tratta di un album che, in 4 CD, raccoglie 50 successi di Claudio Baglioni, proprio come i suoi anni di carriera. Il cofanetto accompagnato dal payoff “Con la musica che batte dentro”, sarà disponibile anche in vinile con 7 LP.Queste le prossime date16 e 17 ottobre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE;19, 20 e 21 ottobre e 29 marzo al Pala Lottomatica di ROMA;23 e 24 ottobre al Pala Prometeo di ANCONA;26, 27 e 28 ottobre al Mediolanum Forum di MILANO;30 ottobre al Pala Evangelisti di PERUGIA;2, 3 e 4 novembre al Pal’Art Hotel di ACIREALE (CT);6, 7 e 8 novembre al Pala Florio di BARI;10 e 11 novembre al Pala Sele di EBOLI (SA);13 e 14 novembre all’Unipol Arena di BOLOGNA;16 e 17 novembre alla Kioene Arena di PADOVA;20 e 21 novembre al Pala George di MONTICHIARI (BS);23 e 24 novembre al Pala Alpitour di TORINO.