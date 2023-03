Claudia Rizzo: «In un disco la mia musica, quella dei Sud del mondo, dalla mia Sicilia alla bossa nova»

di Totò Rizzo

Siciliana di terra (nata a Favara, in provincia di Agrigento) ma anche di scoglio dal momento che, pur avendo studiato e lavorato tra Milano e Londra, nella sua isola è tornata. Contaminazioni tra musica e lingua, i Sud del mondo particolarmente amati, dalla bossa brasiliana alla tradizione della sua Sicilia, e il jazz che all’origine raccontava anch’esso di sofferenze e privazioni, e poi l’italiano, il siciliano, l’inglese anche.

“Radici di un mare aperto” si intitola il suo disco (è sulle piattaforme digitali e in un video su YouTube il singolo “Senza sciatu” ovvero “Senza fiato”), un giro del mondo anche nelle varie tracce di questo cd. «Chiamiamola world, chiamiamola popolare ma proprio perché aspira a non essere etichettata né sottoposta a confini chiamiamola musica e basta», dice Claudia Rizzo, empatica come una che a casa è cresciuta a pane e musica e si è poi diplomata performer in un’accademia di musical.

L'intervista

«”Radici di un mare aperto” sembra un ossimoro ma non lo è: le radici sono la terra, quelle da cui veniamo, sono la nostra casa, il nostro passato, i nostri avi; il mare è il viaggio, la conoscenza di altri luoghi, l’avventura e, perché no?, l’inclusione», spiega.

Nonostante i suoi 43 anni di spavalda bellezza, questa è l’ ”opera prima” di Claudia Rizzo. «Ho lavorato tantissimo, ho contaminato le arti attraverso le mie attitudini, ho cantato, recitato, composto, messo alla prova vari talenti, alcuni naturali e altri che ho cercato di fare miei studiando, mi sono “ammazzata” di cover prime fra tutte quelle dei miei idoli musicali, da Ella Fitzgerald a Nina Simone, a Tom Jobim. A un certo punto mi sono detta: ho rappresentato gli altri, perché non raccontare me stessa? La voglia di lavorare su di me, sulle mie emozioni, sulla mia vita, su ciò che penso e sento, è venuta fuori così e di questo seme “Radici di un mare aperto” è il suo primo frutto».

L’incontro con Tom Sinatra e la sua magica “sei corde” è stato fondamentale anche per gli arrangiamenti, il suono gipsy di “Senza sciatu”, ad esempio, l’ha ispirato proprio quel suo pizzicare. «Il viaggio geografico tra i generi musicali allude anche a un viaggio introspettivo: in “Senza sciatu” è l’incoscienza che diventa consapevolezza».

Ci sono anche modelli italiani, oltre a quelli stranieri: «Modelli è già una parola grossa perché sono inarrivabili ma possono servire da ispirazione, da guida: amo il teatro-canzone di Giorgio Gaber che mi è affine per empatia nei live, amo per la forma-ballata Fabrizio De Andrè ma, ripeto, sono come luci, fari che illuminano la strada». Ama follemente i Paris Combo: «Mi piace il loro spaziare dal jazz ai Balcani, dall’Africa allo swing, è quel genere di versatilità alla quale anch’io punto».

Adesso c’è da promuovere il disco e i suoi brani. «Ho visto che funzionano anche nei grandi spazi all’aperto, mi sono esibita “in casa” alla Valle dei Templi di Agrigento, al Teatro Antico di Taormina nell’ambito di festival internazionali e mi piacerebbe sperimentare altri siti storici e archeologici. Ma il mio sogno è quello di portare la mia musica in piccoli teatri, spazi di riflessione oltre che di intrattenimento perché, pur non essendo strettamente pop, le mie canzoni hanno una loro teatralità, una loro vivacità. Ho alcuni amici nei teatri “off” romani con i quali ci stiamo ragionando su». E nel parlarne, si capisce che sogna un tour da lasciarla “senza sciatu”.

