Una città per cantare, una valanga di mail per il nostro contest. Nella Capitale spopola Roma Capoccia, a Milano è derby tra Luci a San Siro e Vengo anch'io

C'è una via in particolare che i romani vorrebbero illuminare: via del Corso. Rosella la immagina illuminate con le parole de La donna cannone di De Gregori, mentre Maria Luisa la vorrebbe adornata con le parole di un testo di Rino Gaetano. Ma anche qui non manca chi, come Francesco, ci vedrebbe bene Roma Capoccia; Cri la vorrebbe illuminata con un grande classico della discografia di Venditti: Grazie Roma.



Leggi anche > Napoli, le luminarie con i versi di Pino Daniele al Rione Sanità. Come a Bologna con Lucio Dalla



Via Frattina, una delle vie più citate nelle mail, secondo Costanzina dovrebbe risplendere con le parole di Roma Capoccia. Margherita tra le canzoni del maestro vorrebbe che "a mano a mano" illuminasse Via Nomentana.



Nel cuore dei romani c'è anche Ultimo, la cui canzone "Fateme canta'" secondo Giulia dovrebbe arricchire una qualsiasi strada del centro di Roma. Ma anche Roberto, e Franco sostengono il giovane cantante romano.



Indimenticabili le canzoni di Lando Fiorini, grande cantore della Capitale: Simona vorrebbe passeggiare per le strade di Roma leggendo le parole di "Roma nun fa la stupida stasera", così come Rachele, e Roberta che la vorrebbe vedere illuminare Via Condotti



Felicia, fan di Ermal Meta, vorrebbe illuminare tutte le città d'Italia, con le canzoni del suo artista preferito.



Emanuele vorrebbe veder realizzato un suo piccolo sogno: il testo de "La notte dei miracoli" di Lucio Dalla, "ad illuminare il Rione Trastevere, più precisamente a vicolo del buco, dov è la storica abitazione romana dell'artista".



Non mancano i fan, numerossissimi di Franco Califano, e chi come Pietro e Luigi cita il grande Gigi Proietti con "Nun je dà retta Roma".



Un omaggio a Gabriella Ferri vorrebbero Maurizio, Enrico e Teresa. La storica cantante romana non è stata dimenticata dai cittadini capitolini.



Angelo scrive che potrebbe essere utilizzata "la canzone di Alessandra Amoroso "Forza e coraggio", magari "sostenere chi ha paura di qualcosa" e che leggendo il testo può trovare il "coraggio" per fare qualcosa. "Con quella canzone - suggerisce - potrebbe trovare il coraggio di cui ha bisogno".



A Milano spopolano due miti della canzone meneghina: Vecchioni e Jannacci. Le canzoni più citate sono inevitabilmente "Luci a San Siro" e "Vengo anch'io". Enrico, Franchesco, Mattia e altri si schierano con Vecchioni, e Giovanni "tifa" per vedere Luci a San Siro adornare il quartiere Isola; mentre Franco, Marco e Andrea "spingono" il genio assoluto di Gaber.



Romantica, invece, la segnalazione di Gaia che immagina quasi una scena di un film; colonna sonora: "Una sera che piove" di Loredana Berté - Milano in macchina / Una sera che piove / Passando via le ombre / E le luci zafferano del cuore. La strada: piazzale Cadorna



E infine, Adri, segnala la sua top 4:



1 Jovanotti: Oh, vita - via di Porta Cavalleggeri.

2 De Gregori: Per le strade di Roma - Corso Vittorio Emanuele

3 Venditti: Roma Capoccia - Via del Corso

4 Venditti: C'è un cuore che batte nel cuore di Roma - Via del Babuino

Una valanga di mail. La casella di posta elettronica attivata da Leggo - unacittapercantare@leggo.it - è stata letteralmente presa di assolto dalle mail dei lettori per indicare la canzone con cui vorrebbero illuminare le strade di Roma e Milano. Dopo l’omaggio di Bologna a Lucio Dalla, con le luminarie di L’anno che verrà a rischiarare via D’Azeglio, è toccato a Napoli ricordare il “suo” Pino Daniele, morto il 4 gennaio 2015, con il testo di Napule è al rione Sanità.E' stato automatico chiedersi, e poi chiedere ai lettori di Leggo, quali sarebbero le canzoni più adatte per "illuminare" le strade di. E, dopo poche ore dall'avvio dello "scrutinio", sembra profilarsi - almeno per quanto riguarda la Capitale, una prevalenza di Antonello Venditti con Roma Capoccia. Mentre per quanto riguarda Milano, "Luci a San Siro" e "Vengo Anche io no tu no" è un testa a testaTra le canzone di Venditti, quella forse più citata è Roma Capoccia, indicata da Sabrina, Laura e Domenico, che vorrebbe illuminarci via Frattina, Valerio (che ha scelto anche le parole: "oggi me sembra che er tempo se sia fermato qui / Vedo la maestà der Colosseo /Vedo la santità der cupolone / E so più vivo e so più bono/ No nun te lasso mai / Roma capoccia der mondo infame"), Fabio, Valentina, Gianluca, Germana,Altre canzoni citate di Antonello Venditti sono: "Non so dirti quando", "C'è un cuore che batte nel cuore di Roma".