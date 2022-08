Cinecittà World, Gigi D'Alessio dal vivo con la sua G-Crew. Insieme a lui Clementino ed il figlio LDA

La musica protagonista a Cinecittà World. Tanti i concerti organizzati nel parco divertimenti della capitale, che il prossimo 3 settembre, vedrà insieme per la prima dal vivo, Gigi D’Alessio e G-Crew in “Buongiorno”. Insieme al cantante napoletano, tanti altri interpreti, tra cui Clementino, Geolier, Coco, LDA (il figlio di Gigi D'Alessio), Enzo Dog, Vale lambo, Mv Killa, Blair, Lele Blade e Samurai Jay, che sabato prossimo alle 18 si esibiranno sul palco di Cinecittà world, che per l'occasione si trasformerà in un grande villaggio della musica.

Buongiorno live

Con un palco presso l’arena Stunt e un altro in Piazza della Televisione a Cinecittà World, dove Gigi D’Alessio e gli altri interpreti si esibiranno per l’intera serata. «Il grande mondo dello spettacolo e della musica italiana apre il sipario agli ospiti di Cinecittà world con lo show evento di Gigi D’Alessio. Il pubblico qui, può imbattersi nelle riprese di un film o di uno show televisivo, può assistere alle produzioni e incontrare le star» dichiara l’Amministratore delegato Stefano Cigarini. Il Buongiorno live show riprende il titolo dell’ultimo album di Gigi D’Alessio, la cui track-list contiene al suo interno l’inedito “Vint’anne fa” realizzato in collaborazione con il rapper Lele Blade e le rivisitazioni di successi e rarità, tra cui collaborazioni realizzate da D’Alessio senior con la G-Crew e il figlio Luca D’Alessio in arte LDA .

Una lunga carriera

D’Alessio con più di 26 milioni di dischi venduti, ha vinto il Disco d’oro con “Buongiorno” il suo 19° album che contiene ben 15 rivisitazioni dei suoi brani. Il brano “Buongiorno” che dà il nome all’omonimo album è una riedizione del brano “Pportami con te” del 1999. La produzione musicale del nuovo singolo presenta un ritmo più veloce, con suoni elettronici che vanno ad accompagnare il piano del cantante in una sonorità che cerca di trovare un punto di incontro tra il pop melodico e la trap.

