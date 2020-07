Ciao Fra': Oscar Giammarinaro omaggia Ezio Bosso, a due mesi dalla scomparsa, con un concerto

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 19:24

Da sempre legato da amicizia fraterna vera, fin dai tempi degli studi di contrabbasso al Conservatorio, alla militanza negli Statuto e in piazza Statuto Mod, Oscar Giammarinaro omaggia l'amico "Xico", eseguendo in acustico le proprie canzoni., eseguendo in acustico le proprie canzoni, alternate a quelle (in video) registrate appositamente per l'evento, da celebri artisti di musica "pop" italiana che hanno avuto modo di collaborare o anche solo conoscere il grande maestro recentemente scomparso, al quale si auspica venga intitolato il giardino di piazza Statuto, davanti al n°18 di Palazzo Paravia nella sua Torino. Ci sarà una diretta streaming sulla pagina facebook e prima, durante e dopo la diretta è possibile donare su questa raccolta fondi attivata da Fondazione Ricerca Molinette in omaggio a Ezio, a sostegno dei progetti di Ricerca oncologica presso l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.