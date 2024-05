Christina Aguilera dimagrita, fan preoccupati: «Ha fatto uso di Ozempic»

di Dajana Mrruku

Christina Aguilera è tornata a esibirsi per i suoi fan in Messico, con uno spettacolo incredibile. Voce e talento sono rimaste intatte, ma la sua forma fisica è sicuramente cambiata nell'ultimo anno. La cantante di "Dirrty" è infatti, apparsa molto dimagrita durate il concerto, facendo suscitare i primi sospetti dei fan sull'uso che avrebbe fatto la cantante di Ozempic.

Christina Aguilera aveva rivelato solo lo scorso anno di aver odiato essere così magra e di preferire le sue curve. Che cosa sarà cambiato nell'arco degli ultimi mesi?

L'uso di Ozempic

Ozempic​, farmaco pensato per i diabetici, è la nuova moda per chi vuole perdere peso in fretta. Il farmaco promette di risolvere per sempre i problemi di peso, e per questo il farmaco è diventato molto famoso e ricercato da star, attrici, vip e da chi vuole apparire più magro.

«Christina Aguilera avrà perso almeno 18 chili grazie all'uso di Ozempic», commentano alcuni fan.

