Chiara Civello: «Un concerto per le donne e un singolo contro le discriminazioni»

«Ogni sera sarà un concerto diverso. Spazieremo da Legrand a Morricone, dalle mie canzoni con Dimartino e Bianconi al ricordo di Bacharach. E non mancheranno omaggi ad alcuni autori italiani». Chiara Civello, la più cosmopolita delle nostre cantautrici, torna sul palco (stasera a Roma - Auditorium Parco della Musica, venerdì e sabato a Milano - Blue Note). Forte del suo repertorio di canzoni pop-jazz senza frontiere e di un nuovo singolo, “Sono come sono”.

Per il secondo anno consecutivo, “festeggia” l’8 marzo all’Auditorium: coincidenza?

«Solo in parte, perché mi piace vivere la Festa della donna ricordando la delicatezza della realtà femminile, spesso penalizzata nel mondo del lavoro, anche nella musica».

Il nuovo singolo “Sono come sono (Sararà Crioulo)”, scritto con Kaballà, è l’adattamento in italiano di “Olhos Coloridos”, la hit di Sandra de Sásu...

«Il brano fu scritto da Macau, un compositore che viveva nelle favelas. “Sararà”, nella lingua tupi delle tribù indigene dell’Amazzonia, vuol dire “misto”, nero con occhi chiari. E così il ritornello “Sararà Crioulo”, per assonanza, è diventato “Sono come sono”».

Ma nella sua versione, il tema si è ampliato...

«Il brano originale è un inno al meticciato, un argomento che in Italia era stato toccato con la tamurriata nera, ma non è sentito come in Brasile. Così abbiamo deciso di allargarne la portata trattando, oltre al razzismo, temi come bullismo, bodyshaming e omotransfobia».

A proposito di Brasile, è stata in tour lì di recente: come l’ha trovato dopo la tragedia del Covid e il traumatico passaggio da Bolsonaro a Lula?

«Un paese indebolito, che ha vissuto anni difficili ma che ora sembra aver ritrovato la speranza. Si respira un clima di rinascita».

Si sente di sempre di casa da quelle parti?



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Marzo 2023, 06:35

