«Chi sono veramente», è pronto a conquistare tutti: ecco il primo Ep di Will

L’attesa è finita. Da venerdì 10 giugno sarà finalmente disponibile in fisico e in digitale su tutte le principali piattaforme «Chi sono veramente Ep», il primo Ep di WILL, una delle icone pop più rappresentative della nuova generazione. L’Ep, annunciato con un breve video racconto su TikTok che in poche ore ha superato il mezzo milione di views e oltre i 60 mila Like, è in uscita su Capitol Records Italy ed è già disponibile in pre-order qui.

@will_buse Il mio EP fuori ovunque il 10 Giugno, preordina ora la tua copia (link in bio)☀️🌑🌙 ♬ Estate - Will

Da oggi, giovedì 26 maggio, sono inoltre aperte e disponibili le prevendite per il «Chi sono veramente tour» che vedrà Will impegnato il prossimo autunno/inverno nei più prestigiosi club delle principali città italiane.

Ma le sorprese non finiscono qui. Preordinando sul sito Universal «Chi sono veramente Ep» si avrà diritto ad accedere alle prove esclusive di una delle date del tour di Will.

Fenomeno da milioni di views, Will al secolo William Busetti, è una delle penne più fresche, carismatiche, originali e promettenti della nuova scena pop urban contemporanea. A soli 21 anni si è fatto notare conquistando il grande pubblico con il suo straordinario talento puro e genuino, un ragazzo semplice che è cresciuto ascoltando tantissima musica, influenzato dal british pop dai gusti della madre di origini inglesi, e dal cantautorato italiano, spinto dalla passione del padre.

«Chi sono veramente Ep» include sei brani, dai successi come «Estate», già disco di platino, «Domani che fai?» e «Anno luce» che hanno superato oltre 40 milioni di stream e tre nuovi attesi inediti «Chi sono veramente», che presta il titolo all’intero progetto, «La storia più bella di sempre» e «Capolavoro».

«Chi sono veramente - dichiara Will - è l’espressione autentica di quello che sono oggi, un ragazzo semplice che non può fare a meno della musica. Scrivere mi ha sempre fatto stare bene, la musica è sempre riuscita a far emergere la versione migliore di me. In questo mio primo Ep c’è tutto il viaggio di questi ultimi anni che mi ha portato fino a qui, dall’iniziale e costante timore di non sentirsi all’altezza sino alla nuova consapevolezza di me e della mia musica, avendo il coraggio di mostrarsi sempre per quello che si è realmente. Non è stato facile, ogni Viaggio è sempre vissuto intensamente, ora però so chi sono e chi voglio essere, sento che è il momento giusto per uscire allo scoperto raccontandovi nel bene e nel male chi sono veramente.

Chi sono veramente non è un punto di arrivo, bensì un punto di partenza, ho ancora tante cose da dire e da dimostrare, soprattutto a me stesso. La musica in tutto questo sarà sempre con me grande protagonista delle mie giornate, fedele compagna che in questo straordinario percorso mi condurrà sempre verso orizzonti migliori. Non vedo l’ora che questo mio primo Ep sia fuori, lo dedico a tutti quelli che hanno sempre creduto in me e nella mia musica e che continuano a sostenermi, giorno dopo giorno, con grande affetto e con estremo calore. L’emozione più grande sarà quella di tornare finalmente alla dimensione live il prossimo autunno, cantare per il mio pubblico mi dà una grinta pazzesca, una carica positiva e una scossa di sana adrenalina che mi fa sentire bene e che è in grado di colmare la distanza di questi anni passati senza suonare dal vivo».

Grazie a «Chi sono veramente Ep» Will si rivela al grande pubblico per quello che è veramente: un’anima profonda e intensa contraddistinta da una rara sensibilità umana, personale e artistica. Un giovane musicista estremamente versatile di raffinato talento che mostra la sua vera essenza, senza paure e false ipocrisie di sorta, ma solo con l'idea di aprire il suo cuore, la sua mente e la sua musica verso ulteriori orizzonti sonori in cui il la cultura della melodia e del cantautorato pop abbraccia il mondo urban.

Will sarà entusiasta di tornare dal vivo alla dimensione live il prossimo autunno nei principali club della penisola italiana. Tra le prime date annunciate si parte il 10 Novembre a Firenze (Viper Theatre), per proseguire il 13 Novembre a Roma (Largo Venue) il 16 Novembre a Milano (Santeria toscana) e il 19 Novembre a Treviso (New age club).

