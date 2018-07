Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un anno fail cantante deimoriva suicida lasciando senza parole milioni di fan in tutto il mondo. Nel primo anniversario della sua scomparsa la band ha deciso di rendergli omaggio partendo per un tour mondiale e pubblicando un post commovente.Sulladei Linkin Park è apparso questo messaggio: «È passato un anno da quando te ne sei andato, un'alternanza continua di lutto, dolore, rifiuto, riconoscenza. E nonostante questo sembra che tu stia ancora qua vicino, circondandoci con la tua memoria e la tua luce. Il tuo spirito, unico nel suo genere, ha inciso un segno indelebile sui nostri cuori, sui nostri scherzi, la nostra gioia e la nostra tenerezza. Eternamente grati per l'amore e la passione creativa che hai condiviso con noi e con il mondo intero. Ci manchi più di quanto le parole possano raccontare. Con amore M, J, D, R, B».Non sono mancati post individuali. Il bassistaha scritto su Instagram: «Nell'ultimo anno non è passato un giorno in cui non abbia pensato a te. Mi manchi e fa ancora male non averti qui e oggi, un anno dalla tua scomparsa, combatto ancora tento e cerco di esprimere quello che rappresentavi per la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi fan e me»,Intanto il 22 settembre all'si terrà un concerto in sua memoria, una maratona di beneficenza dal titolo “One More Light Memorial II", in cui oltre 10 band che interpreteranno dal vivo le canzoni più famose di Chester e dei Linkin Park.Il 20 luglio 2017 il cantante si tolse la vita dopo essere rimasto molto colpito dalla morte, qualche mese prima, di Chris Cornell, cantante di Soundgarden e Audioslave.