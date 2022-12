Cher, il nuovo amore ha 40 anni in meno di lei e le ha chiesto di sposarla: ecco l'anello

Nuovo amore per Cher. La cantante ha pubblicato il suo regalo di Natale su Twitter: un anello con un diamante a goccia vistoso, con il quale il suo compagno Alexander A.E. Edwards le avrebbe chiesto di fidanzarsi ufficialmente. Alla tenera età di 76 anni la diva ha ritrovato l'amore con un uomo di 40 anni più giovane di lei. Ma quella del fidanzamento resta solo un'ipotesi. Infatti, sebbene sia stata lei a pubblicare lo scatto, Cher non ha fornito ulteriori dettagli. «L'ho messa perché le sue unghie sono molto cool» scrive Cher nella foto con l'anello pubblicata su Twitter, riferendosi alle unghie del fidanzato che tiene in mano l'anello.

L'impresario musicale, con il quale la cantante è stata avvistata già qualche mese fa, sembrerebbe aver perso la testa per la diva, tanto da farle questo prezioso regalo che lei ha indossato con grande nonchalance, come si evince da alcune foto pubblicate su alcuni tabloid che inquadrano i due mano nella mano.

I posted this cause his nails are so cool pic.twitter.com/aeUOOy4IIE — Cher (@cher) December 25, 2022

Il matrimonio

Se davvero dovesse esserci il matrimonio, questo sarebbe il terzo per la cantante che, infatti, arriverebbero dopo numerose liaison che l'hanno vista al centro delle cronache rosa in questi anni, arrivate dopo i matrimoni con Gregg Allman a metà anni Settanta e prima ancora con Sonny Bono. La nuova fiamma di Cher è in realtà un personaggio piuttosto noto nel mondo della musica, è infatti il vicepresidente dell'etichetta discografica Def Jam Recordings, ha alle spalle una storia con la modella Amber Rose, già ex di Kanye West, dalla quale ha avuto un figlio tre anni fa. Edwards pare non sia particolarmente fedele, come ha ammesso anche la sua ex, secondo cui lui l'avrebbe tradita con almeno dodici donne diverse. Per quanto riguarda Cher, invece, il loro primo incontro è avvenuto lo scorso settembre, e pare sia stato un colpo di fulmine, tanto che è stata proprio la cantante a confermare la relazione, dicendo che sebbene potesse sembrare ridicolo, vista la differenza d'età, poi nei fatti era tutto perfetto: «Nella vita reale andiamo bene. Lui è favoloso e di solito non do' agli uomini qualità che non meritano».

