Cher: «I miei coetanei terrorizzati da me. Quando parlo con Alexander (40 anni più giovane) mi guarda e dice: "Non ero ancora nato"»

Cher, la diva musicale ora 77enne, si è più volte fatta immortalare accanto a uomini di gran lunga più giovani di lei, fino alla ormai (sembra) stabile relazione con Alexander Edwards, di 40 anni più giovane di lei. La coppia ha reso pubblica la loro relazione nel novembre 2022. In un'intervista con Jennifer Hudson al “The Jennifer Hudson Show”, la cantante ha parlato della sua carriera e delle sue scelte sentimentali, toccando anche una delle questioni che più hanno incuriosito i suoi fan: «Perché frequenta persone più giovani?».

«Il motivo per cui esco con uomini giovani - ha confessato Cher - è che gli uomini della mia età o più vecchi di me, anche se ora questi sono tutti morti, erano sempre terrorizzati da me».

Non è la prima volta che affronta il problema del divario di età tra lei e Alexander Edwards. Nell'ottobre 2023, ha raccontato a Extra che la loro differenza di età è particolarmente evidente quando lui non capisce i riferimenti alla cultura pop che fa lei. «A volte gli racconto delle cose ma lui non ha idea di chi siano le persone di cui parlo», ha rivelato Cher. «Mi guarda e dice: "Non ero ancora nato"», ha confessato con un po' di amarezza.

