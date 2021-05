Chadia Rodriguez in topless durante la sua esibizione al concerto del 1 maggio: «Viva la libertà d'amore»

Show al concertone del primo maggio con il topless di Chadia Rodriguez. La cantante in duetto con Federica Carta sul palco dell'auditorium di roma si è tolta la giacca e la t-shirt durante la sua performance rimanendo così a seo scoperto.

La cantante si stava esibendo con il brano Bella Così e proprio in nome di una bellezza naturale ha deciso di mostrare le sue grazie al pubblico lasciando solo coperti i suoi capezzoli con degli adesivi arcobaleno. «Viva la libertà d'amore e l'amore di essere liberi di amare chi vogliamo e come vogliamo», ha dettto l'artista di origini marocchine al termine dell'esibizione. «Sentitevi sempre liberi di essere voi stessi e di amare chi volete», ha aggiunto Federica Carta.

Poi Chadia ha spiegato: «Diciamo che questa idea è nata per dare più forza all’esibizione, ad una canzone che lancia un messaggio positivo, per emozionare e sorprendere i messaggi che mi sono arrivati la canzone lascia questo messaggio, struttura lo show emozionare le persone a casa».

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Maggio 2021, 21:33

