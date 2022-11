Cesare Cremonini, la giovane fan porta le rose in camerino: il video emozionante

Emozione allo stato puro per Cesare Cremonini, che venerdì sera, prima del concerto di Roma, ha ricevuto un inaspettato omaggio da una giovanissima fan. Tra le migliaia di spettatori che in questi giorni si sono accalcate al Palazzo dello Sport per assistere all'ennesimo grande show dell'artista bolognese, c'è stata una bimba che più di tutti ha voluto dimostrare la propria affezione all'artista.

Cesare Cremonini, una giovane fan gli porta delle rose in camerino: l'emozione del cantante

«Ieri sera prima del concerto ho ricevuto dei fiori bellissimi è il regalo più bello al mondo, gli occhi di Caroline che illuminavano tutto il palasport e il mondo intorno» scrive Cremonini accanto a un video condiviso sul Instagram, dove si vede una bambina piccolissima, figlia della modella e attrice Catrinel Marlon e del produttore cinematografico Massimo Di Lodovico, suo fan, mentre si fa largo tra la sicurezza, supera le transenne guidata dai genitori e arriva tra le braccia del cantante con un magnifico mazzo di rose. Non appena Cesare la vede si butta in ginocchio e l'abbraccia: «Sono per me?» chiede emozionato per il bellissimo gesto della bimba.

Il video ha riscosso subito grande successo sui social. Tra le migliaia di persone che hanno lasciato un cuore o un commento c'è anche la madre della bimba: «Mi avete fatto piangere, grazie ragazzi». E l'impressione è che Catrinel non sia l'unica.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Novembre 2022, 21:31

