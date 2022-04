Cesare Cremonini, domani il nuovo singolo 'Chimica': è il terzo dopo 'Colibrì' e 'La ragazza del futuro'. Da giugno il tour negli stadi

Sarà in tutte le radio italiane da venerdì 22 aprile il nuovo singolo di Cesare Cremonini, “Chimica”.

Si tratta del terzo estratto dall’ultimo album del cantautore bolognese, “La ragazza del Futuro”, uscito il 25 febbraio via Virgin Records/Universal Music Italia. Il brano segue la pubblicazione dei precedenti singoli, “Colibrì” e “La ragazza del Futuro”.

“Chimica” è una di quelle canzoni pop che provengono dall’inconscio, uno strano vortice fatto di ricordi, sogni e immagini sedimentate dentro di noi, che la musica e il ritmo hanno il potere di risvegliare. Un pizzico di malizia rende il testo, apparentemente diretto ed esplicito, un abito dai veli vaporosi che lascia intravedere la pelle nuda, le forme sensuali, il desiderio erotico senza mai mostrarlo del tutto. Proprio come nei sogni, tutto in “Chimica” è surreale e le regole non esistono. Musicalmente, un “gioco sexy e chic” dai riferimenti pop anni 80, che invita a lasciarsi andare al ritmo ipnotico, il riff di basso funky e quel tocco di elettronica che caratterizza i ritornelli.

Tratteggiato da lunghe parti strumentali, musicali e molto espressive, perfette per le performance live negli stadi di Cesare Cremonini, “Chimica” è il terzo singolo estratto dall’album “La ragazza del futuro”, ennesima conferma della grande fertilità artistica del cantautore bolognese, che ancora una volta mostra la varietà del suo approccio alla musica pop, mai scontato e ripetitivo.

Il cantautore comincerà presto il suo nuovo tour, “CREMONINI STADI 2022” che lo porterà nei principali stadi italiani nel mese di giugno fino a inizio luglio.

ECCO TUTTE LE DATE

9 giugno 2022 - LIGNANO - Stadio Teghil (data zero)

13 giugno 2022 - MILANO - Stadio San Siro (sold out)

15 giugno 2022 - TORINO - Stadio Olimpico

18 giugno 2022 - PADOVA - Stadio Euganeo

22 giugno 2022 - FIRENZE - Stadio Artemio Franchi

25 giugno 2022 - BARI - Stadio Arena Della Vittoria (sold out)

28 giugno 2022 - ROMA - Stadio Olimpico

2 luglio 2022 - IMOLA - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 12:01

