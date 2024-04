Celine Dion e la malattia: «Spero in un miracolo. Ecco qual è il mio obiettivo »

di Cristina Siciliano

Celine Dion, con un videomessaggio social ha informato per la prima volta i suoi fan, sulla sua battaglia più difficile: la diagnosi di "sindrome della persona rigida". Si tratta di un raro disordine neurologico che colpisce una persona su un milione e che prova rigidità muscolare e crampi invalidanti. Oggi a distanza di tre anni, la cantante canadese è tornata a parlare della sua malattia ed ha spiegato che sta cercando di lavorare duramente per poter salire un giorno sul parco.

Il racconto di Celine Dion

«Come sto? Sto bene, ma c’è tanto lavoro - ha spiegato Celine Dion a Vogue Francia -. Lo sto affrontando un giorno alla volta. Non ho sconfitto la malattia, perché è ancora dentro di me e lo sarà sempre. Spero che arriverà un miracolo, un modo per guarire con la ricerca scientifica, ma per ora devo imparare a conviverci. Quindi questa sono io, sono una donna con la sindrome della persona rigida. Cinque giorni alla settimana mi sottopongo a terapia atletica, fisica e vocale. Lavoro sulle punte dei piedi, sulle ginocchia, sui polpacci, sulle dita, sul canto, sulla voce. Devo imparare a conviverci adesso e smettere di mettermi in discussione. All’inizio mi chiedevo: perché io? Come è successo? Cosa ho fatto? È colpa mia?».

La cantante ha aggiunto: «La vita non ti dà nessuna risposta.

«Il mio corpo me lo dirà»

«Se tornerò su un palco? Non posso rispondere - ha concluso Celine Dion -. Perché sono tre anni che mi dico che “non torno indietro, ma forse sì sono pronta, anzi, non sono pronta”. Per come stanno le cose, non lo so, il mio corpo me lo dirà. D’altra parte, non voglio solo aspettare. È moralmente difficile vivere giorno per giorno. È dura, sto lavorando tantissimo e domani sarà ancora più dura. Domani è un altro giorno. Ma c’è una cosa che non si fermerà mai, ed è la volontà. È la passione. È il sogno. È la determinazione».

