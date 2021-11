Celine Dion malata, la teoria assurda sul vaccino Covid e satanismo

Effetti collaterali dei vaccini anti-Covid e presunto satanismo: sono queste le accuse assurde che il web muove a Celine Dion, dopo che la cantante è stata costretta a cancellare alcuni spettacoli per problemi di salute. Ecco le teorie più assurde. foto: Kikapress, Shutterstock; music: "Summer" from Bensound.com

Effetti collaterali dei vaccini anti-Covid e presunto satanismo: sono queste le accuse assurde che il web muove a Celine Dion, dopo che la cantante è stata costretta a cancellare alcuni spettacoli per problemi di salute. Ecco le teorie più assurde. foto: Kikapress, Shutterstock; music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA