Il concerto del primo maggio più lungo d'Italia: 48 ore di musica, ecco dove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, per un totale di 48 ore di musica, in una scenografia mozzafiato tra l'Etna e il mare: è il, dal 2009 uno degli eventi di riferimento per la musica italiana. Oltre 25.000 spettatori attesi per una maratona no stop sullache il prossimo Primo Maggio vedrà alternarsi una lineup sorprendente, con i nomi più in voga della scena techno, rap, house, drumand bass, reggae e trap nazionale e internazionale: dada, daNella Spring Arena troveranno spazio i musicisti appartenenti agli altri generi, con ospiti italiani e internazionali tra i più importanti del momento. Per gli appassionati di rap e di trap nostrana, si esibiranno il due volte disco d’oro Nitro, la popolare crew romana, il giovane astro nascente, l’eclettico, gli idoli di casae i palermitani, impegnatinel loro tour d’addio. L’ingleseporterà la sua pluridecennale esperienza nel reggae, mentre il trio olandesesarà il principale interprete della drum and bass. Grazie alla rilevanza internazionale degli artisti in scaletta, alla magia della splendida location e alla formula del “tutto in un giorno”, il One Day Music Festival si configura non solo come il più lungo concerto del Primo Maggio in Italia, ma anche come uno dei più spettacolari. Un evento unico nel suo genere con decine di musicisti provenienti da contesti artistici e geografici diversi riuniti in un gigantesco box musicale.Emozioni e divertimento, dal giorno alla notte, senza fermarsi mai. Per tutti gli aggiornamenti sull’evento basta seguire il One Day Music sul sito del festival, su Facebook e su Instagram.