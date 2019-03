Carmen: «Una canzone per difendere le donne»

ROMA - «Il mio messaggio per l'8 marzo? È nel mio nuovo singolo Non è amore, che ha scritto per me Manuel Finotti. Un modo forte per dire no alla violenza sulle donne». Parola di Carmen, nuova promessa emersa da Amici che a soli 20 anni ha già le idee chiare: «L'8 marzo ha un significato diverso dall'uscita con le amiche, l'8 marzo deve ricordare a tutti, soprattutto agli uomini, l'importanza che hanno le donne». Dopo la scuola più famosa della tv italiana, il sogno di diventare cantante sta diventando realtà: «Ora sono più consapevole - racconta - più addentro ai meccanismi». Il suo secondo disco di inediti (dopo La complicità, 2018) Più forti del ricordo, esce proprio domani, nel giorno della festa delle donne, per Virgin Records. «Io per una foto con Irama ho ricevuto, addirittura, minacce di morte - ricorda - e anche per Non è amore sono stata insultata: cerco di farmi scivolare addosso tutto questo e di parlare attraverso la mia musica». Ultimo aggiornamento: 14:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA