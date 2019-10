Carlos Santana arriva in Italia con il Miraculous 2020 World Tour: unica data italiana a Bologna

Lunedì 28 Ottobre 2019, 15:37

arriva in Italia. Il chitarrista ha infatti annunciato il suo, che lo vedrà protagonista in una serie di concerti in giro per l’Europa la prossima primavera: una tappa anche in sarà in Italia il 14 marzo 2020 all’Unipol Arena di Bologna.La nuova tournée vedrà Santana, vincitore di 10 Grammy Awards e 3 Latin Grammy, chitarrista di fama mondiale inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, girare il mondo con la sua band con concerti in Germania, Gran Bretagna e Scandinavia. Sul palco l’artista porterà tutte le sue più grandi hit per festeggiare cinquant’anni di carriera, inclusi i brani più amati dai fan di Woodstock, passando per l’album Supernatural fino alle hit più recenti. Il tour sarà anche una grande celebrazione di due passaggi fondamentali dell’iconica carriera dell’artista: il 20° anniversario di Supernatural (disco entrato nella Storia della Musica e vincitore di svariati Grammy Awards) e i 50 anni trascorsi dall’album capolavoro Abraxas. A fianco al repertorio “storico”, la band, che include anche la moglie dell’artista Cindy Blackman Santana alla batteria, suonerà anche alcune delle canzoni tratte dall’ultimo disco di Santana, Africa Speaks.I biglietti per lo show saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di lunedì 4 novembre su www.livenation.it. La messa in vendita generale partirà invece a partire dalle ore 11.00 di martedì 5 su http://www.ticketmaster.it, http://www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.Santana: Miraculous 2020 World Tour (calendario):14/3/20 - Bologna, Italia - Unipol Arena15/3/20 - Zurigo, Svizzera - Hallenstadion Zürich17/3/20 - Cracovia, Polonia- TAURON Arena Kraków19/3/20 - Budapest, Ungheria - Budapest Arena20/3/20 - Vienna, Austria - Wiener Stadthalle22/3/20 - Monaco, Germania - Olympiahalle23/320 - Colonia, Germania - Lanxess Arena24/3/20 - Anversa, Belgio - Sportpaleis26/3/20 - Glasgow, UK - The SSE Hydro27/3/20 - Londra, UK - The O229/3/20 - Dublino, Irlanda - 3Arena31/3/20 - Amsterdam, Paesi Bassi - Ziggo Dome2/4/20 - Oslo, Norvegia - Oslo Spektrum3/4/20 - Stoccolma, Svezia - Ericsson Globe5/4/20 - Helsinki, Finlandia - Hartwall Arena