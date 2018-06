Carlo Conti presenta “Con il Cuore, nel nome di Francesco”, musica e solidarietà. Al Bano e Ron in conferenza stampa

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Martedì 19 giugno alle 20.35 in diretta su Rai1 dalla Piazza Inferiore della Basilica diritorna la serata benefica, condotta da, che da 16 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Giunta alla XVI edizione l’evento di solidarietàè promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi.Ogni anno i Frati Francescani organizzano una maratona di beneficenza e chiedono a tutti gli uomini di buona volontà, un aiuto per le popolazioni più disagiate. Saranno sostenuti progetti che si occupano di poveri, di malati, di formazione scolastica e lavorativa nei luoghi dimenticati dal mondo. Quest’anno verranno aiutate strutture caritatevoli in Italia, nella Repubblica Centrafricana, in Zambia, in Madagascar e in Indonesia.L'evento solidale vedrà la partecipazione di( presenti anche alla coferenza stampa di presentazione)e tanti altri ancora… Tutti uniti per una causa comune: ridare un sorriso a chi lo ha perduto. Anche quest’anno “Con il Cuore nel nome di Francesco” sarà seguito in diretta radiofonica da Rai Radio1 accompagnata dal commento a cura di Carlotta Tedeschi.La regia è di Maurizio Pagnussat, la Scena è di Marco Calzavara, la Fotografia è di Fabio Brera.