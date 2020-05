Carl Brave, Mara Sattei, tha Supreme: l'inedito "Spigoli" su tutte le piattaforme

Carl Brave, Mara Sattei, tha Supreme: il trio d'eccezione della nuova scena musicale italiana unisce la propria cifra stilistica in "Spigoli" (Island Records), brano inedito in uscita oggi, mercoledì 13 maggio su tutte le piattaforme digitali. Tra rap, elettronica e una linea melodica ammaliante che va in loop ipnotico, "Spigoli" amalgama alla perfezione una varietà di strumentali in una combinazione che lascia un segno nuovo e crea un immaginario da rollercoaster con simboli visivi che si rincorrono e sovrappongono. Il testo, scritto dai tre artisti, si snoda infatti tra neologismi, onomatopee e giochi di parole mentre la voce di tha Supreme diventa uno strumento aggiuntivo sulla strumentale ed entra come parte integrante del mood della traccia. Carl Brave, uno dei protagonisti assoluti dell'attuale panorama musicale italiano, 11 Dischi di Platino all'attivo e fresco del Disco d'Oro per il suo ultimo singolo "Che Poi", quasi 2 milioni di streaming mensili su Spotify e un canale YouTube da ben oltre 100milioni di visualizzazioni, per la prima volta lega così la sua produzione a quella di tha Supreme, producer enfant prodige dall'alter ego iconico in versione cartoon che ha conquistato pubblico e critica a soli sedici anni, e oggi supera i 900 milioni di stream su tutte le piattaforme digitali. Si unisce a loro la voce di Mara Sattei, sorella di tha Supreme (che ne cura la direzione artistica), che con le sue “Registrazioni” è riuscita sin da subito ad attirare l’attenzione. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Maggio 2020, 14:02

