Capo Plaza torna col nuovo album "Plaza". Online anche il videogioco

L’attesa è finita e il 22 gennaio esce finalmente “Plaza”, il nuovo album di Capo Plaza. “Plaza” è stato anticipato dal singolo “Allenamento #4”, che si è piazzato al primo posto della classifica ufficiale Fimi/Gfk,

Capo Plaza arriva a questo nuovo lavoro dopo l’esordio con l’album “20”, miglior album di debutto del 2018, e il primo posto per il brano “Tesla” nella classifica annuale dei singoli, oltre che una serie di collaborazioni che lo hanno consacrato la star multiplatino tra gli artisti più rilevante della scena urban italiana e internazionale con un totale di 31 dischi di Platino e 19 dischi d’Oro e oltre 1.2 miliardi di streaming sulle piattaforme digitali.

Se nel suo primo album le storie erano quelle di un ragazzino spensierato, oggi sono quelle di giovane adulto consapevole di come il mondo sia cambiato. Ad affiancarlo in questo nuovo lavoro di 16 tracce ci sono 3 featuring americani, 1 tedesco e uno italiano. A partire da A Boogie Wit Da Hoodie con cui ha collaborato in “Look Back At It” raggiungendo il doppio disco di platino, si aggiungono sul fronte americano Gunna, il rapper di Atlanta che in pochi anni è entrato nella scena rapper più importante americana, Lil Tjay Il 19enne rapper newyorkese che arriva dal Bronx. Le collaborazioni dell’album continuano con Luciano, il rapper tedesco di 26 anni di origini mozambicani che vive a Berlino, mentre l’unico italiano è Sfera Ebbasta. La produzione dei brani è affidata ad Ava e Mojobeatz. L’album è disponibile in vari formati, tra questi una special edition con un magazine autografato e un esclusivo fumetto che vede “Il Principe Fuoriclasse” protagonista. Capo Plaza ha realizzato anche una piattaforma virtuale che ha permesso ai fan di accedere a dei contenuti esclusivi, indizi e curiosità che li aiuteranno ad individuare alcune informazioni su brani e featuring del disco.

Il videogioco

A partire da domani, infatti, in collaborazione con Spotify sarà ufficialmente disponibile dalla piattaforma virtuale il videogioco “Capo Plaza - The Game”. Ideato e sviluppato con Unity da NEWU, il gioco si ispira agli arcade più tradizionali: calandosi nei panni dell'artista, si dovranno attraversare le piazze delle città più simboliche per Capo Plaza, destreggiandosi al ritmo dei beat di “PLAZA” tra diversi ostacoli, per raccogliere il logo di Spotify, dell'artista, smartphones e durag. Grazie al videogioco, la “Plaza” si trasforma da spazio fisico a virtuale, un luogo digitale capace di coinvolgere i fan che hanno finalmente un luogo aperto, una piazza, in cui interagire con l'ultimo lavoro dell'artista

