Capo Plaza: data di Roma all'Atlantico del 23 novembre saltata (e da riprogrammare)

Dopo il successo del Summer Tour, che ha visto Capo Plaza esibirsi in più di 20 date che hanno coinvolto oltre alle principali città italiane anche diverse località europee, sono interamente sold out gli appuntamenti indoor in cui l’artista ripercorrerà la sua carriera, tra brani dell’ultimo lavoro pubblicato “Hustle Mixtape” e gli incredibili successi che lo hanno consacrato tra i protagonisti della scena urban.

La data di Roma del 23 novembre all’Atlantico sarà riprogrammata a causa di problematiche che hanno coinvolto la location e totalmente indipendenti dall’artista e dall’organizzazione del tour. I biglietti resteranno validi per le nuove date che saranno comunicate nei prossimi giorni.



24.11 - FIRENZE - TUSCANY HALL - SOLD OUT

26.11 - TORINO - TEATRO CONCORDIA VENARIA REALE - SOLD OUT

27.11 - PADOVA - GRAN TEATRO GEOX - SOLD OUT

29.11 - MILANO - ALCATRAZ - SOLD OUT



Un grande traguardo che si aggiunge agli ottimi risultati ottenuti da Capo Plaza con il suo ultimo progetto “Hustle Mixtape”, certificato disco d’oro, dal quale è estratto “Capri Sun”, il singolo diventato uno dei brani iconici dell’estate, certificato doppio disco di platino con oltre 50 milioni di ascolti.





Tra gli artisti che hanno contribuito a portare la scena urban - con i suoi canoni e le sue sonorità - al grande pubblico, Capo Plaza si è distinto nel suo straordinario percorso per aver esportato il rap italiano fuori dai confini nazionali.

Con all’attivo 49 dischi di platino, 26 dischi d’oro e oltre 1,4 miliardi di stream sulle piattaforme digitali, l’artista ha collezionato numerose e importanti collaborazioni con grandi artisti di calibro mondiale tra cui Gunna, A Boogie Wit Da Hoodie, Lil Tjay, Luciano, Morad, Tion Wayne, Aya Nakamura, Lil Tjay e Sfera Ebbasta.

