Canzoni di Natale. Le evergreen tra pop e i classici cantati da Sinatra e Crosby

Ascoltata in radio, sullo smartphone o sull’hi-fi di casa. Basta ascoltare le prime note di quella canzone che è subito Natale: quello magico della nostra infanzia o malinconico dell'età adulta. Magari ci ricorda la notte di Natale più bella, un familiare che non c'è più, o semplicemente un film. Forse in questa lista delle dieci canzoni dal sapore natalizio, c'è anche quella che amate di più.E' la più scontata, la più pop e orecchiabile, ma non c'è Natale senza questa hit degli Wham!, il duo inglese, di cui faceva parte George Michael, insieme a Andrew Ridgeley, prima della sua carriera da solista. Uscì nel dicembre del 1984 accompagnato da un video dai toni romantici. E' divenuta un classico istantaneo.Uscì nello stesso anno del singolo degli Wham!, fu scritta da Bob Geldof e Midge Ure con lo scopo di raccogliere fondi contro la fame nel mondo. Divenne parte del progetto Band Aid, un collettivo di artisti, che hanno prestato la loro voce, appoggiando il progetto di Bob Geldof e dando vita ai concerti dal vivo, conosciuti come Live Aid. A distanza di oltre 30 anni rivedere, magari su Youtube, ma soprattutto riascoltare le voce dei cantanti fa venire la pelle d'oca: David Bowie, Paul McCartney, Sting, Phil Collins, Bono, Elton John, George Michael sono solo alcuni.E' un classico vero. Scritta nel 1945, nel corso degli anni è stata reinterpretata dai più grandi. Memorabili le versioni cantate da Frank Sinatra, Bing Crosby e dall'attore Dean Martin. Tra gli italiani si sono cimentate col brano anche Mina e più recentemente Laura Pausini. Tanti i film che l'hanno inserita come colonna sonora.Si ascolta ovunque nel periodo natalizio. Scritta da Mariah Carey nel 1994 è probabilmente il brano che le garantisce un cospicuo vitalizio, considerato che ogni anno il singolo vende fino a 500 mila copie, senza contare le royalties.L'autore di questo brano senza tempo, è il compositore Irving Berlin, che scrisse anche l'altrettanto celebre God bless America, considerato negli States una sorta di inno nazionale. White Christmas è stato interpretato da molti cantanti nel corso dei decenni, ma la versione più celebre è quella di Bing Crosby del 1942.Altro evergreen della tradizione natalizia statunitense che affonda i suoi natali nel 1932. Si racconta l'arrivo di Babbo Natale in città, pronto per consegnare i regali. Innumerevoli le versioni: di nuovo Bing Crosby, Frank Sinatra e poi Maria Carey, addirittura Bruce Springsteen, Andrea Bocelli. Tra le versioni moderne, la più popolare è quella di Michael Bublè.Canzone di natale e di speranza per la pace scritta da John Lennon e Yoko Ono. E' noto l'impegno pacifista dell'ex-cantante dei Beatles, che compose il brano come canzone di protesta nei confronti del conflitto in Vietnam. Reinterpretata da molti altri artisti, recentemente Raffaella Carrà, l'ha inserita nel suo ultimo album Ogni volta che è natale, cantandola insieme al Piccolo Coro dell'Antoniano.Brano, tra i più originali della tradizione natalizia, scritta dal chitarrista e cantante portoricano José Feliciano, cantata in spagnolo e inglese. Il brano è del 1970, ma Feliciano due anni fa ha rilasciato una nuova versione, ed un video, in cui suona la chitarra e canta, accompagnato dalla voce bianca di un bambino.Brano del 1957 pubblicato da Bobby Helms, cantato e arrangiato da molti altri cantanti nel corso degli anni. Spesso inserita in compilation natalizie, se ascoltandola vi viene in mente un film, con molta probabilità si tratta del cult anni Novanta, Mamma ho perso l’aereo.Brano classico del 1944, scritta da Mel Tomè, e tra le tante versioni, la più celebre a distanza di oltre 80 anni, resta quella cantata nel 1946 dal grande pianista jazz e cantante Nat King Cole. Tra le canzoni natalizie è forse la meno popolare, ma probabilmente la più raffinata.