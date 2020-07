“Canto Libero”, al Teatro Romano di Ostia Antica arriva l'omaggio a Mogol e Battisti

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 13:20

” alper rivivere le emozioni regalate dalla coppia Mogol-Battisti. Appuntamento Giovedì 30 luglio alle ore 21.00 nella prestigiosa location per lo spettacolo che apre la rassegna Anthology.I musicisti sul palco nel loro spettacolo ripercorreranno i grandi successi che la coppia ha regalato alla musica italiana, brani indimenticabili e che hanno accomagnato intere generazioni come “La canzone del sole”, “Una donna per amico”, “Ancora tu” e “E penso a te”, solo per citarne alcune. Un’esperienza indimenticabile, che va ben oltre il semplice concetto di cover: “Non si tratta di fare delle belle cover di pezzi che amiamo – ha spiegato la band - È uno spettacolo studiato nei minimi dettagli, nulla è lasciato al caso, arrangiamenti curatissimi, dinamiche e scenografie, video proiezioni. Insomma, ci abbiamo messo il cuore”.Il “Canto Libero” si fa conoscere al grande pubblico nel 2015 con uno spettacolo sold-out al Teatro Rossetti di Trieste che vede anche la partecipazione straordinaria di Mogol. L’esperienza si ripete ad aprile 2017, quando torna sul palco con la band nella data udinese per l’ennesimo sold out al Giovanni da Udine, e ad agosto 2017 a Grado.Nel gruppo la voce di Fabio "Red" Rosso, il pianoforte e la direzione musicale di Giovanni Vianelli, le chitarre di Emanuele "Graffo" Grafitti e Luigi Di Campo, Alessandro Sala al basso e alla programmazione computer, la batteria di Jimmy Bolco, le percussioni e la batteria di Marco Vattovani, Luca Piccolo alle tastiere, le voci di Joy Jenkins e Michela Grilli, i video di Francesco Termini e l'ingegnere del suono Ricky Carioti.Il costo dei biglietti è di 25 euro e naturalmente l’organizzazione rispetta tutte le norme sul Covid19 con relativo distanziamento.