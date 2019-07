Il cantautore Beppe Stanco e la showgirl Juliana Moreira in “Al primo piano”: nel nuovo singolo tutte le sfumature dell'amore

Martedì 30 Luglio 2019, 18:12

Paura, disillusione, distrazione. Tutti ostacoli che non ci permettono di lasciarci trasportare completamente da una relazione affettiva. Ile produttoreracconta le sfumature dell'nel suo nuovo video musicale, diretto da Cesare Rascel, figlio del celebre Renato.Girato per le strade di Roma, il video ha come protagonista la soubrette. L'autore immagina i piani di un palazzo come le fasi di una storia; al primo piano conosci una persona e la frequenti, al secondo piano inizi una convivenza, al terzo piano magari il matrimonio, al quarto un figlio e così via.In questo caso la storia è di una persona che si ferma sempre Al primo piano, senza lasciarsi mai coinvolgere del tutto. Le atmosfere acustiche della produzione, lasciano un sapore malinconico ma estivo, con un ritmo dolce che fa scorrere le immagini del testo in modo intenso e molto a fuoco. "Non fumo neanche più le sigarette" , "Mi drogo di kebab e di dirette", "Io che non ho pensato mai ad una storia vera, io che non ho pensato mai di andare allo stadio", queste alcune delle immagini che Beppe Stanco canta, per descrivere un single adulto che trova rifugio nel cibo take-away e nella tv di routine.Oltre a Juliana Moreira, nel videoclip recitano anche altre due splendide attrici: Mavina Graziani, attrice di fiction Rai e Mediaset e Martina Sissi Farruggia.