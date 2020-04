Canova, online il videoclip del nuovo singolo "Never", che anticipa il terzo album della band

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 14:48

È online il videoclip di “ NEVER ”, nuovo singolo emotivo e sentimentale dei CANOVA, nato voce e chitarra per diventare uno dei pezzi preferiti della band e probabilmente anche del loro pubblico. Per la regia di Lorenzo Silvestri e Andrea Losa x bendo e la direzione artistica di Andrea Santaterra x bendo, il videoclip del brano si sviluppa all’interno del mondo dei video casting, facendoci assistere a diverse escalation interpretative a volte coerenti con l’andamento del brano, ma spesso in netto contrasto.Protagonista è Erminio Truncellito, il quale “spreme” la sua figura attraverso prove attoriali che hanno come “copione” il testo della canzone. Il brano assume così diverse identità, facendo emergere il concetto di “importanza interpretativa” e mostrando come cambia la percezione di una frase a seconda di come la si pronunci.In NEVER la musica ha una matrice ‘Canova’ molto identificativa, dove dolcezza e veemenza si alternano fino ad arrivare a un inevitabile assolo di chitarra alla vecchia maniera, che sarà anche l’unico assolo di tutto il disco. A proposito del brano, i Canova affermano: “Never ha il potere di trasportarci in pochi minuti dentro quella storia. È una storia con tre soggetti, ma senza la tragica ironia di Threesome. Tutto si concentra attorno alla domanda ‘Come fai a dormire con me e stare ancora con lui?’. In Never è l'amante che parla, che sfoga tutta la sua rabbia e incredulità verso di sé e lancia un addio alla donna che non può amare. Il testo è al presente, come se fosse un dialogo, è ‘qui’ e tra un cellulare, un caffè, un divano e una porta che sbatte, descrive passo passo tutta la vicenda di quel giorno. Come spesso già accaduto, sentiamo che questa canzone guadagnerà ancora più forza ai concerti e in qualche maniera diventeremo tutti quell’amante.”In autunno arriverà finalmente il momento di poter cantare “NEVER” assieme alla band nel corso de IL TOUR DEL DISCO NUOVO. La forza dei fan si è già fatta sentire forte e a meno di un mese dall’annuncio del tour, le date di Bologna e Roma sono raddoppiate, dopo il sold out dei primi due appuntamenti nelle stesse città. Saranno di certo indimenticabili le 6 occasioni per poter cantare sotto il palco, insieme al frontman Matteo Mobrici e tutta la band, Manzarek, Vita Sociale, Santamaria, Threesome, Per Te, Goodbye Goodbye, brani che sono ormai pietre miliari e colonna sonora del nuovo pop italiano, oltre chiaramente al nuovo album di prossima uscita.Queste le date de IL TOUR DEL DISCO NUOVO 2020, organizzato da Magellano Concerti:2 OTTOBRE – FIRENZE – FLOG9 OTTOBRE – BOLOGNA – LOCOMOTIV (sold out)10 OTTOBRE – BOLOGNA – LOCOMOTIV (nuova data)16 OTTOBRE – ROMA – MONK (sold out)17 OTTOBRE – ROMA – MONK (nuova data)23 OTTOBRE – RONCADE (TV) – NEW AGEI biglietti per le date del tour sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per info: www.magellanoconcerti.it. Intanto, oltre alla nuova arrivata NEVER, i Canova ci hanno già regalato altri due assaggi del loro terzo attesissimo album. È uscito il 21 febbraio il video di MUSICA DI OGGI (Maciste Dischi/Artist First), nuovo brano scritto da Matteo Mobrici e prodotto da Giordano Colombo e Federico Nardelli. Prodotto da A thing by e diretto da Olmo Parenti e Marco Zannoni, nel videoclip il frontman dei Canova canta attraverso le più grandi figure politiche e religiose della storia, facendo diventare la canzone un discorso alla nazione. Un video satirico quanto la canzone stessa che, tramite l'elemento comico del fotomontaggio, spinge chi guarda a riflettere sull’importanza di quello che ascoltiamo: ciò che la musica racconta deve essere la rivoluzione che giacche e cravatte al telegiornale non vogliono che accada.Il brano è arrivato dopo LENTO VIOLENTO, nato dal sarcasmo di Matteo Mobrici e la stravaganza della produzione di MACE e Venerus. Il singolo è stato accompagnato da un videoclip diretto da bendo. Sara Mondello nelle vesti della compagna di Matteo e un cameo dei produttori del brano MACE e Venerus, Lento Violento è un video che racconta la lentezza nella sua accezione più quotidiana. Lento Violento altro non vuole essere che un manifesto della pigrizia, spesso vista negativamente ma che forse ognuno di noi sogna di potersi concedere.Il 21 ottobre 2016 è uscito Avete Ragione Tutti (Maciste Dischi) album ormai di culto per gli appassionati del nuovo pop italiano nonché uno degli esordi più rumorosi degli ultimi anni, che regala al progetto un’importante visibilità e raccoglie numerosi riconoscimenti di pubblico e critica, un tour quasi tutto sold out di oltre cento concerti, un disco d’oro per il singolo Vita Sociale e numerosi passaggi radiofonici sui principali network italiani. A marzo 2019 i Canova tornano con Vivi per sempre, secondo disco di inediti e con un lungo tour nei principali club italiani. Goodbye Goodbye nel mese di marzo è uno dei pezzi più suonati da alcune delle principali emittenti radiofoniche e “Vivi per sempre” viene certificato da Fimi/GfK Italia come il vinile più venduto in Italia nella settimana della sua uscita (1 marzo 2019).