Cameron Diaz choc: «All'inizio della mia carriera sono stata un corriere della droga»

Cameron Diaz ha confessato di essere stata un corriere della droga, anche se a sua insaputa. L'attrice ha parlato al podcast Second Life del periodo precedente al successo, arrivato con "The Mask" nel 1994, spiegando di aver vissuto un periodo molto difficile dal punto di vista economico.

Leggi anche > Tony Sirico dei Soprano morto, addio a un altro gangster di Hollywood: aveva 79 anni

«Non avevo i soldi per sopravvivere. Poi ho trovato un lavoro ma penso di essere stata un corriere che trasportava droga in Marocco... lo giuro su Dio», ha raccontato Cameron, «Erano i primi anni Novanta e mi diedero una valigia chiusa a chiave con dentro i miei 'costumi' di scena, dovevo andare a fare un lavoro per la moda».

Ricorda che quando all'aeroporto le è stato chiesto cosa ci fosse nella valigia è andata nel panico: « Ero una ragazza bionda con gli occhi azzurri in Marocco. Indossavo jeans strappati e stivali con la zeppa, con i capelli sciolti. Ho avuto davvero paura. Ho risposto: 'Non lo so, non è mia, non ho idea di chi sia'». A quel punto ha capito di essere stata ingannata e di aver trasportato qualcosa di illegale. Ha lasciato la valigia e ha proseguito. Quello fu l'unico lavoro che trovò, poi è arrivato il successo con The Mask e poi è diventata Cameron Diaz. L'attrice, dopo 8 anni lontana dalle scene, sta per tornare al cinema con la commedia "Back in action".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA