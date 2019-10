Buon Compleanno Rino Gaetano. Domani sera spettacolo-evento all'Orion di Ciampino

Rino Gaetano avrebbe compiuto 69 anni. A omaggiarne il genio, una serata con il concerto della Rino Gaetano Band, capitanata dal nipote Alessandro e organizzato con Anna Gaetano, sorella del cantautore e presidente dell’Associazione Rino Gaetano Onlus.



La band tributo ufficiale, torna all’Orion Club di Ciampino (Roma) dopo il tour estivo che l’ha portata in giro per l’Italia ed eseguirà parte del repertorio di Rino Gaetano, immergendosi insieme al pubblico nelle atmosfere e nel sound tipici degli anni ’70 (la serata comincia alle 22). I suoi brani, scritti oltre quarant’anni fa, continuano ad inspirare le generazioni: a testimoniarlo ci saranno dunque parenti, amici ed ospiti, Andrea Rivera, Artù, gli attori Chiara Bassermann e Marco Rossetti, protagonisti del videoclip ufficiale del brano “A mano a mano”, la cui pubblicazione sarà presto annunciata dalla Sony Music Italia. Per l’occasione verrà riproposta la proiezione dell’intervista rilasciata da Mogol e saranno inoltre restituiti al palco ed esposti alcuni degli oggetti appartenuti al cantautore.



Venerdì 25 Ottobre 2019, 13:20

