Bungaro, Buonocore e De Souza in "Tutto in una notte": per la prima volta insieme in concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma

Tre nomi: Bungaro, Buonocore e De Souza. Cosa succederebbe se salissero per la prima volta insieme sullo stesso palco? Un concerto - il prossimo 26 agosto alle ore 21 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma - che si preannuncia unico. “Tutto in un notte” per viaggiare con la loro grande storia tra cantautorato italiano, sonorità jazz e musica brasiliana. E non solo.



«È un concerto che sarà pieno di magia. Di unicità. Di qualità. Un progetto che mi stuzzica molto: non potrei mai fare una cosa senza cuore. Suoneremo con naturalezza e senza artifici». Racconta Bungaro in vacanza nel suo Salento. «Riporteremo in scena una parola quasi dimenticata, “la musica d’autore” che gode per fortuna ancora di ottima salute». Un trio inedito. «Assemblarci non è stato facile - dice con ironia Nino Buonocore - La musica è già di suo un grande collante, ma sono tanti i punti che abbiamo in comune. Noi stiamo davvero bene insieme. E sarà un concerto bello, fatto di canzoni, di ispirazione e di grande divertimento». «E anche di grandi emozioni - irrompe con il suo sorriso contagioso Rosalia De Souza - La musica latina accomuna già Italia e Brasile. Mi sto preparando con i miei brani, ma anche con il loro repertorio. Ed è magnifico. Loro conoscono bene la mia musica, io sono entusiasta di potere suonare con loro».



Saranno tre set separati ma con sorprese divertenti «che non anticipiamo». Ed effettivamente nulla fanno trapelare (nonostante io ci provi più volte durante la nostra intervista multipla). «Vogliamo metterci in gioco - dice Nino Buonocore - . Ora più che mai, visto il periodo che abbiamo vissuto. Il problema c’è, e non possiamo non vederlo. E soprattutto per chi lavora attorno al mondo musica, teatro, cinema sta soffrendo parecchio. E come loro l’intera economia italiana. Spero che il governo punti più sulla sicurezza che sulla cancellazione delle varie attività. Resta l’enigma di come sia possibile che in treno e in aereo non ci siano le stesse restrizioni dei live. Pensiamo a una giornata senza musica, pensiamo a come sarebbe triste». E su Conte? «Non ci ho trovato nulla di male della battuta che ha fatto, - dice Rosalia De Souza - io faccio un concerto per divertirmi e per divertire. Il problema è garantire la sicurezza».



Si spazierà tra le loro hit, da ”Scrivimi” a "Rosanna", da “Guardastelle" a "Perfetti sconosciuti", “D’improvviso” a “Il mare immenso”, “Imparare ad amarsi”, fino “Lu viddicu di lu mundo” omaggio al Salento di Bungaro. Con loro una squadra di altrettanto di bravi musicisti, Antonio De Luise (contrabbasso), Amedeo Ariano (batteria), Marco Pacassoni (vibrafono, marimba e percussioni), Antonio Fresa (pianoforte), Sandro Deidda (sax).



E dopo il concerto? Buonocore ha due dischi già pronti, più un lavoro con l’orchestra. De Souza parte per i live e dice: «Vedremo la reazione del pubblico a questo concerto. Se piacerà magari e perché no, fare un progetto discografico insieme a loro due». E Bungaro? «Prometto sorprese. Non mi fermo mai». Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Agosto 2020, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA