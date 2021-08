Bugo sbotta durante il concerto e abbandona il palco: ecco cosa è successo

Bugo sbotta durante il concerto. Di nuovo. Il cantante che ha partecipato a Sanremo insieme a Morgan, scatenando moltissime polemiche ma soprattutto meme in rete, ha replicato la sua "performance" sanremese, sbottando nel pieno del suo concerto durante la notte bianca di Ascoli Piceno, dove l'ingresso è stato regolarmente autorizzato solamente a chi ha esibito il Green pass.

Come previsto dalle norme anti Covid il pubblico presente all'evento era seduto nei vari posti assegnati e distanziati e mentre Bugo si esibiva con Sincero ha interrotto la canzone gettando asta e microfono a terra. «Non ce la faccio proprio a vedervi seduti», pare abbia detto il cantante subito dopo tra lo stupore dei presenti. Le normative in corso prevedono che il pubblico stia seduto con la mascherina, una scena che avrebbe scatenato l'ira dell'artista che magari avebbe voluto poter percepire maggior calore del suo pubblico.

Per qualche minuto Bugo ha anche abbandonato il palco, per poi tornare e esibirsi di nuovo. Un gesto però che non è piaciuto ai presenti che lo hanno criticando, affermando che in realtà un vero artista non si lascia scalfire da nulla e porta comunque a termine la sua esibizione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Agosto 2021, 19:48

