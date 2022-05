Bugo, t-shirt pro Russia al Concertone? Lui replica: «Follia, era degli Oasis»

«Ma quale maglietta pro-Russia! Ho indossato una t-shirt di un concerto degli Oasis. Che follia... ho affrontato temi importanti come la sicurezza sul lavoro, sulle strade, i diritti dei lavoratori dello spettacolo, la sclerosi multipla. E sui social vengo attaccato per una maglietta». Si sfoga Bugo dopo che sui social qualcuno ha ipotizzato che avesse indossato una maglia con i colori della bandiera della Russia, durante il suo pomeriggio alla conduzione del Concertone del Primo Maggio a Roma.

«È ignoranza, qui parliamo di pace». Parentesi sgradevole per un'esperienza che l'hanno molto emozionato e soddisfatto. «È stato davvero bello, fare il conduttore non è il mio mestiere ma mi piacerebbe ci fosse un bis qui o anche in qualche altro programma, perché no? Cantare è la mia vita, viene dal cuore, parlare invece smuove l'emotività ma controllata dalla razionalità». Tra gli artisti che ha particolarmente apprezzato ci sono Coez e gli Psicologi.

