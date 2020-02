Bugo, il concerto di Milano del 20 Marzo spostato all'Alcatraz

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 16:54

La tappa milanese del 20 Marzo 2020 del nuovo tour di Bugo si sposta dal Serraglio all’Alcatraz.In seguito all’elevata richiesta di biglietti per il nuovo tour di, il concerto milanese inizialmente previsto al Serraglio è stato spostato all’Alcatraz (Via Valtellina, 25 – Milano) nella medesima data, venerdì 20 Marzo 2020.I biglietti già acquistati per il concerto al Serraglio rimangono validi, mentre i nuovi tagliandi sono già disponibili online su Ticketone e relativo circuito di prevendite.20 anni di carriera e 10 album: l’ultimo nato, che la regola vuole sia il più bello, ha visto la luce Venerdì 7 Febbraio. Ha già un Santo protettore: quelche tenendo a battesimo Sincero ha tracciato il nuovo percorso artistico di Bugo che racconta il nuovo Cristian Bugatti attraverso 9 canzoni, le quali, insieme allo storico repertorio, saranno le protagoniste del BUGO LIVE 2020:05/03 TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR06/03 PORDENONE – CAPITOL07/03 MADONNA DELL’ALBERO (RA) – BRONSON CLUB20/03 MILANO – ALCATRAZ (NUOVA LOCATION)26/03 ROMA – LARGO VENUE27/03 BOLOGNA - ESTRAGON CLUB31/03 BOLZANO – TEATRO CRISTALLO04/04 LIVORNO – THE CAGESul palco insieme a Bugo:Simone Bertolotti – tastiereDonald Renda – batteriaMax Gelsi – bassoMarco Montanari - chitarraL’album Cristian Bugatti di Bugo da Venerdì 7 Febbraio in tutti gli store fisici e digitali.- Una produzione Mescal- Produzione Artistica e Arrangiamenti: Simone Bertolotti e Andrea Bonomo- Registrato e mixato al WhiteStudio 2.0 (Milano) da Simone Bertolotti a parte Sincero - Mixato al Pinaxa Studio (Milano) da Pino “Pinaxa” Pischetola- Masterizzato all’Eleven Mastering da Andrea “Bernie” De Bernardi